Domingo (21) tem tributo ao rock nacional em Cotia

Os amantes do rock nacional podem curtir, neste domingo (21), um show gratuito da banda Vim de Marte, em Cotia. Atração será às 16h, no Open Mall The Square.

Com o nome “Um encontro uma despedida”, o show que faz tributo ao rock nacional dos anos 80, 90 e 2000, celebra ainda os oito anos da banda.

A apresentação é um dos projetos premiados pelo edital “Seu Dito da Congada”, lançado pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia com recursos da Lei Federal Aldir Blanc.

Serviço:

Tributo ao Rock Nacional em Cotia

Quando: Domingo 21/11, a partir das 16h

Onde: Open Mall The Square (km 22 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia)

Gratuito