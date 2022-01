Domingo (23) tem drive-thru em Osasco para vacinar crianças contra a covid-19

Osasco segue vacinando as crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. Com as doses pediátricas da Pfizer e Coronavac, a Prefeitura realiza neste domingo (23) o drive-thru no estacionamento do Paço Municipal.

publicidade

Nessa etapa, serão vacinadas crianças com e sem comorbidades somente com agendamento na Central 156 (3651-7080 ou pelo app 156 Osasco). É importante que os pais e responsáveis verifiquem as exigências antes de seguir aos locais de vacinação.

Nos próximos dias, a vacinação para esse público também segue nos shoppings União e SuperShopping Osasco. A Prefeitura informa também que a vacinação para crianças ainda não é realizada nas UBSs e CAIs da cidade.

publicidade

Importante destacar que a vacina Pfizer é para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades; vacinas remanescentes Pfizer para crianças sem comorbidade de 5 anos e a vacina Coronavac para crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades.

Confira abaixo as próximas etapas do calendário de vacinação infantil:

publicidade

VACINAÇÃO NOS SHOPPINGS (União e Super Shopping)

– 20 a 23/1, das 14h às 21h //

DRIVE-THRU NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (acesso pela Narciso Sturlini)

– 23/1 (domingo), das 9h às 15h //

Exigências para vacinação nos shoppings e drive-thru:

– Cadastro no vacinaja.sp.gov.br;

– Agendamento na Central 156 (3651-7080) ou App 156 Osasco;

– No caso de comorbidades, apresentar exames, receitas, relatórios ou prescrições médicas;

– Apresentar documento da criança (Cartão do SUS ou CPF);

– Apresentar comprovante de endereço.

Veja quais são as comorbidades:

Anemia falciforme,

Arritmias cardíacas,

Cardiopatias congênitas,

Cirrose hepática,

Cor pulmonale e hipertensão pulmonar,

Diabetes mellitus,

Doença cerebrovascular,

Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas,

Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3,

Hipertensão estágio 1 e 2 com lesão e órgão alvo,

HIV,

Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos),

Insuficiência cardíaca,

Miocardiopatias e Pericardiopatias,

Obesidade mórbida,

Pneumopatias Graves,

Próteses valvares – Dispositivos cardíacos implantados,

Síndrome de Down,

Síndromes coronarianas,

Talassemia,

Transtornos Globais do Desenvolvimento,

Valvopatias.