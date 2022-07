O último dia de julho será de sol, mas as temperaturas não sobem. O friozinho permanece e a temperatura não passa dos 22ºC (vai fazer 9ºC às 6h). Sem previsão de chuva, mas vai ter nevoeiro pela manhã, portanto, cuidado se for pegar a estrada. As nuvens aumentam a tarde.

Veja como ficam as temperaturas.

Osasco

Mínima: 10°C

Máxima: 23°C

Barueri

Mínima: 10°C

Máxima: 23°C

Carapicuíba

Mínima: 09°C

Máxima: 22°C

*Com informações do Climatempo