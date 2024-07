Domingo (7) promete sol e tempo seco

A previsão do tempo para domingo (7) indica um dia predominantemente ensolarado. O amanhecer será marcado por nevoeiro, que deve se dissipar ao longo da manhã, dando lugar a um céu claro.

publicidade

As condições climáticas se manterão estáveis durante a maior parte do dia, com o sol predominando. No entanto, espera-se um aumento da nebulosidade no período noturno.

A umidade relativa do ar apresentará uma ampla variação ao longo do dia:

– Umidade mínima: 37%

– Umidade máxima: 95%

publicidade

Não há previsão de chuva para este domingo.

Osasco

Mínima: 15°C

publicidade

Máxima: 29°C

Barueri

publicidade

Mínima: 13°C

Máxima: 28°C

publicidade

Carapicuíba

Mínima: 14°C

Máxima: 28°C

publicidade

*Com informações do Climatempo.