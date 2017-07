O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), estuda mudar o horário de funcionamento da ciclofaixa aos domingos para até às 13h.

Publicidade

Atualmente, a ciclofaixa, de 15 km, funciona das 7h às 16h, passando por vias importantes do município, como as avenidas Hirant Sanazar, Domingos Odália Filho e Brasil, além do viaduto Guerino Spitalletti.

“A gente precisa avaliar se após às 13h existem ciclistas que ficam utilizando a ciclofaixa. A temperatura normalmente é muito alta. E a gente, quando está transitando de carro, vê que a frequência não é a mesma que pela manhã”, afirmou Rogério Lins, durante evento esta semana.

“Quem gosta de atividade física acorda cedo, pratica atividade física e depois, domingo, almoça com a família, não fica pedalando na ciclofaixa. Vamos fazer um estudo”, continuou o prefeito.

Reclamações

Ele diz que a baixa frequência de ciclistas e os impactos no trânsito no período da tarde são alvo frequente de reclamações.

“Muitas vezes é um horário em que todo mundo está saindo de casa, para fazer compras, para almoçar, e às vezes a gente vê um trânsito, principalmente na avenida Bussocaba, no viaduto Inês Colino, e o pessoal reclama: ‘olha, estou parado aqui há 30 minutos, contei e passou um, dois ciclistas’”.

“Vamos averiguar se a demanda de ciclistas do período da tarde é a mesma da manhã e se não vale a pena a gente reenquadrar”, completou Rogério Lins.