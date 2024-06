Domingo de calor e céu limpo

A previsão do tempo para domingo (23) na região promete um dia agradável e ensolarado, ideal para atividades ao ar livre. Segundo informações meteorológicas, o céu permanecerá completamente limpo durante todo o dia, sem presença de nuvens.

publicidade

As temperaturas variarão consideravelmente ao longo do dia. A mínima prevista é de 14°C, típica das primeiras horas da manhã, enquanto a máxima deve atingir os 30°C, provavelmente no meio da tarde. Esta amplitude térmica sugere um dia que começará fresco e se tornará bastante quente.

O tempo aberto e sem nuvens se estenderá pela noite, mantendo as condições de céu limpo. Não há previsão de chuva para nenhum período do dia, o que favorece o planejamento de atividades externas.

publicidade

Osasco

Máxima: 16°C

Mínima: 30°C

publicidade

Barueri

Máxima: 14°C

publicidade

Mínima: 30°C

publicidade

Carapicuíba

Máxima: 15°C

Mínima: 29°C

publicidade

*Com informações do Climatempo.