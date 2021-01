Domingo Maior 31/01: Em Ritmo de Fuga na Globo

Domingo Maior 31/01 tem como atração Em Ritmo de Fuga na Globo. O filme será exibido a partir das 23h25, logo após o Fantástico.

Domingo Maior 31/01: Em Ritmo de Fuga

Sinopse: O talentoso motorista de fuga Baby (Ansel Elgort) confia nas batidas de sua própria trilha sonora para ser o melhor que existe. A música silencia um zumbido que o perturba desde um acidente na infância. Após conhecer a mulher dos seus sonhos, a garçonete Debora (Lily James), ele reconhece uma oportunidade de se livrar do estilo de vida questionável e recomeçar do zero.

Obrigado a trabalhar para o chefão do crime Doc (Kevin Spacey), Baby lida com a música ao mesmo tempo em que um golpe fadado ao fracasso ameaça sua vida, seu amor e sua liberdade.

O filme de ação Em Ritmo de Fuga também está disponível na plataforma de streaming Netflix.

Domingo Maior 31 de janeiro de 2021, a partir das 23h25, na TV Globo / MAIS INFORMAÇÕES:

Título Original: Baby Driver

Elenco: Jon Bernthal; Ansel Elgort; Lily James; Kevin Spacey;

Dubladores: Baby: Wirley Contaifer/ Deborah: Natali Pazete/ Bats Jorge: Lucas/ Doc: Márcio Simões/ Buddy: Guilherme Briggs/ Darling: Flávia Fontenelle/ Griff: Philippe Maia/ Eddie: Christiano Torreão/ Jd: Reginaldo Primo.

Direção: Edgar Wright

Nacionalidade: Americana; britânica

Gênero: Ação