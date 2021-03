Domingo Maior hoje (07/03) | A Vigilante do Amanhã: Ghost In The Shell é atração na Globo

Domingo Maior hoje (07/03) tem como atração na Globo o filme A Vigilante do Amanhã: Ghost In The Shell. O longa vai ao ar por volta das 23h35, logo após o Big Brother Brasil 21.

Sinopse: Em um mundo pós-2029, é bastante comum o aperfeiçoamento do corpo humano a partir de inserções tecnológicas. O ápice desta evolução é a major Mira Killian, que teve seu cérebro transplantado para um corpo inteiramente construído pela Hanka Corporation. Considerada o futuro da empresa, ela logo é inserida no Section 9, um departamento da polícia local.

Lá ela passa a combater o crime, sob o comando de Aramaki e tendo Batou como parceiro. Só que, em meio à investigação sobre o assassinato de executivos da Hanka, ela começa a perceber certas falhas em sua programação, que a fazem ter vislumbres do passado quando era inteiramente humana.

A Vigilante do Amanhã: Ghost In The Shell está disponível para compra ou locação no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Ghost In The Shell

Elenco: Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt

Direção: Rupert Sanders

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação