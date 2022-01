Domingo Maior hoje (09/01): O Passageiro é atração na Globo

O Domingo Maior hoje (09/01) tem como atração o filme O Passageiro na tela da Globo. O longa vai ao ar por volta das 23h25, logo após o Fantástico.

Domingo Maior (09/01) – O Passageiro

Sinopse: Durante o seu trajeto usual de volta para casa, um vendedor de seguros é forçado por uma estranha misteriosa a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra antes da última parada. Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa.

Título Original: The Commuter

Elenco: Vera Farmiga; Liam Neeson; Sam Neill; Patrick Wilson

Dubladores: Michael ”Mike” Maccauley: Armando Tiraboschi/ Joanna: Raquel Marinho/ Alex Murphy: Ricardo Sawaya/ Walt: Carlos Campanile

Direção: Jaume Collet-Serra

Nacionalidade: Americana; francesa; britânica

Gênero: Ação