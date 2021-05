Domingo Maior hoje (16/05): Sequestro do Ônibus 657é atração na Globo

Domingo Maior hoje (16/05) tem como atração o filme Sequestro do Ônibus 657, na Globo. O longa vai ao ar por volta das 23h25, logo após No Limite.

Domingo Maior hoje (16/05) – Sequestro do Ônibus 657

Sinopse: Vaughn não tem condições de pagar o tratamento médico de sua filha, Sydney. Desesperado com a situação, ele se junta ao colega de trabalho ganancioso Cox para roubar o cassino onde trabalham, comandado por Pope. Mas a situação foge do controle e a dupla sequestra um ônibus com reféns e ainda tem de escapar da mira da policial que investiga o caso.

O filme Sequestro do Ônibus 657 também está disponível para compra na Amazon Prime Video.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Bus 657

Elenco: Jeffrey Dean Morgan, Robert De Niro, Dave Bautista, Kate Bosworth, Summer Altice, Rosie Fellner

Direção: Scott Mann

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação