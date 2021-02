Domingo Maior hoje (21/02) | Maze Runner: Prova De Fogo é atração na Globo

Domingo Maior hoje (21/02) tem como atração na Globo o filme Maze Runner: Prova De Fogo. O longa vai ao ar por volta das 23h30, logo após o Big Brother Brasil 21.

publicidade

Domingo Maior hoje (21/02) | Maze Runner: Prova De Fogo

Sinopse: Após escapar do labirinto, Thomas e os garotos que o acompanharam em sua fuga da clareira precisam agora lidar com uma realidade bem diferente: a superfície da Terra foi queimada pelo sol e eles precisam lidar com criaturas disformes chamadas cranks, que desejam devorá-los vivos.

publicidade

Disponível para compra ou locação no YouTube.

>>> Leia também: Confira como se candidatar a 200 vagas de emprego em novo supermercado em Barueri

publicidade

MAIS INFORMAÇÕES:

Título Original: Maze Runner: The Scorch Trials

Elenco: Thomas Brodie-Sangster; Ki Hong Lee; Dylan O’brien; Rosa Salazar; Kaya Scodelario;

Dubladores: Thomas:Felipe Drummond/ Teresa:Flavia Saddy/ Minho:João Capelli/ Newt:Yan Gesteira/ Caçarola:Patrick De Oliveira/ Winston:Gustavo Nader/ Brenda:Erika Menezes/ Aris Jones:Eduardo Drummond/ Harriet:Adriana Torres/ Ava Paige:Mariangela Cantú/ Jorge:Jorge Vasconcellos

Direção: Wes Ball

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura