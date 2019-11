Domingo tem encontro de carros antigos em Barueri

No domingo (dia 1º de dezembro), das 9h às 17h, acontece o evento Antigos & Especiais, no Parque Ecológico de Barueri. Além da exposição de carros e motos antigos, haverá diversas atividades, dentre elas a Rádio Vitrola (narração do evento com músicas e anúncios antigos), espaço kids, mercado de pulgas (produtos de antiguidades), feira de artesanato, praça de alimentação e show de rock.

A entrada para visitantes é gratuita. Já os expositores deverão se inscrever até o dia do evento no link e levar dois quilos de alimentos não perecíveis juntamente com o comprovante de inscrição. Importante lembrar que só poderão participar da exposição veículos com mais de 30 anos de fabricação.

O evento é um dos mais famosos nessa modalidade na região. O público da edição anterior girou em torno de 400 expositores e 8 mil visitantes. A previsão para este domingo é de aproximadamente mil expositores e 10 mil visitantes.

O Parque fica na avenida Dr. Dib Sauaia Neto, 1.600, Alphaville (em Barueri) e é administrado pela da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente.

Aos interessados em optar pelo transporte público, a linha municipal T131 – “Barueri (Centro)/18 do Forte Circular (via Aldeia de Barueri e Fieb)” parte do terminal rodoferroviário Gualberto Tolaine (terminal do centro de Barueri ao lado da estação Barueri da CPTM) e passa pelo Parque.