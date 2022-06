Domingo tem samba com Almirzinho no Parque Dom José

O Cultura no Parque, projeto da Secretaria de Cultura de Barueri, traz na edição deste domingo (5) o sambista Almirzinho Serra, que promete balançar a manhã de quem gosta de uma boa música.

Almirzinho é filho do grande sambista Almir Guineto, que cantou ao lado de Noel Rosa, Candeia e outros.

A apresentação do Cultura no Parque começa às 11h no Parque Municipal de Barueri Dom José, que fica na Rua Ângela Mirella, 500, Vila Porto.

