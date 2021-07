“Don Juan do golpe” enganou mulheres de Carapicuíba

Um homem foi preso pela Polícia Civil acusado de enganar mulheres com quem se relacionava para aplicar golpes financeiros. O “Don Juan do golpe” teria feito vítimas em Carapicuíba.

De acordo com as investigações da polícia civil, o golpista tem 53 anos e se passava por oficial médico da reserva do Exército Brasileiro para enganar as vítimas. Ele foi preso nesta segunda-feira (26), em Santa Bárbara d’Oeste, no interior paulista, na “Operação Don Juan”.

Além de Carapicuíba, ele teria aplicado golpes em mulheres de cidades do interior de São Paulo, como Tatuí, Guaratinguetá, Monte Mor e Engenheiro Coelho, além de municípios do Rio de Janeiro, segundo a Polícia Civil.

