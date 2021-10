Dona de Facebook, Instagram e WhatsApp muda de nome e agora se chama Meta

A controladora das redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (28) sua mudança de nome para Meta. Até então, a empresa tinha o mesmo nome do Facebook. A nova marca é uma referência a metaverso, o mundo dos espaços virtuais e avatares, de olho em novidades para o futuro, explicou Mark Zuckerberg, fundador da empresa.

“O Facebook é um dos produtos mais usados na história do mundo. É uma marca icônica de rede social”, disse o executivo. “Mas cada vez mais, não engloba tudo o que fazemos”, continuou.

“Somos uma empresa com foco em conectar pessoas. Hoje, somos vistos como uma empresa de mídia social. Construir aplicativos sociais sempre será importante para nós, e há muito mais para construir. Mas, cada vez mais, não é tudo o que fazemos. Em nosso DNA, construímos tecnologia para aproximar as pessoas. O metaverso é a próxima fronteira para conectar pessoas, assim como as redes sociais o eram quando começamos”, declarou Mark Zuckerberg.

Facebook, Instagram e WhatsApp continuaram com os mesmos nomes. A mudança se aplica apenas à controladora das redes sociais.

Crise de imagem e acusações

A alteração acontece em meio à uma crise de imagem da companhia, com acusações de ex-funcionários de que as redes sociais facilitam a disseminação de notícias falsas, o Facebook incentiva a radicalização de seus usuários e tem consciência de que o Instagram é “tóxico” para adolescentes, entre outras.

“A versão do Facebook que existe hoje está destruindo nossas sociedades e causando violência étnica em todo o mundo”, afirmou, em entrevista ao o programa “60 Minutes”, Frances Haugen, de 37 anos, trabalhou como gerente de produtos na companhia e era responsável por projetos relacionados com eleições.