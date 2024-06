Dona do Burger King anuncia a aquisição da Starbucks Brasil por R$ 120 milhões

Dona do Burger King anuncia a aquisição da Starbucks Brasil por R$...

Em um movimento audacioso, a Zamp, administradora das redes Burger King e Popeyes no Brasil, anunciou nesta quinta-feira (6) a compra da operação brasileira da Starbucks – que pediu recuperação judicial no final do ano passado. O acordo, avaliado em R$ 120 milhões, foi divulgado após intensas negociações que começaram em fevereiro.

A transação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e de autorização judicial no âmbito da recuperação judicial da SouthRock, atual operadora da Starbucks no Brasil, e marca um passo significativo na expansão da Zamp no setor de alimentos e bebidas.

A estratégia da Zamp inclui a aquisição dos ativos em um processo competitivo de propostas fechadas, com a possibilidade de igualar o valor de ofertas apresentadas por terceiros. A empresa garantiu também o direito de ser indenizada caso não seja a vencedora do processo.

Este acordo representa não apenas um crescimento para a Zamp, mas também uma oportunidade de revitalizar a marca Starbucks no Brasil, oferecendo novas experiências aos consumidores e fortalecendo a presença da rede de cafeterias no mercado nacional.

Impacto no mercado e expectativas futuras

Analistas do setor acreditam que a aquisição da Starbucks Brasil pela dona do Burger King e Popeyes pode trazer um novo fôlego para a rede de cafeterias, que enfrentou desafios significativos durante a pandemia de covid-19. A expertise da Zamp em operações de grande escala e marketing pode ser o diferencial para o sucesso da Starbucks no Brasil.

Com a conclusão da compra, a Zamp planeja investir na modernização das lojas e na expansão da rede Starbucks, buscando alcançar novos públicos e oferecer uma experiência diferenciada aos clientes. O mercado aguarda com expectativa as próximas jogadas dessa gigante da gastronomia.