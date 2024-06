Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, sofre acidente de carro em São Paulo

A mãe da cantora Marília Mendonça, dona Ruth Dias, sofreu um acidente de trânsito em São Paulo, na madrugada de quarta-feira (5). Segundo o portal Leo Dias, ela quebrou duas costelas, mas não precisou ser hospitalizada.

Dona Ruth estava acompanhada do marido Deyvid Fabrício, que dirigia o veículo no momento do acidente. Eles foram surpreendidos por um caminhão que teria ultrapassado a sinalização e os atingido em cheio.

A avó do pequeno Leo veio a São Paulo para fazer compras no Brás. Por não gostar de viajar de avião, dona Ruth optou por fazer o trajeto de Goiânia até a capital paulista de carro. Ao portal Leo Dias, ela tranquilizou os fãs e disse que está bem apesar do susto.