Dona Sônia leva comédia “Eu Não Digo é Nada” ao Centro de Eventos de Barueri

A personagem Dona Sônia, criada pelo comediante Glauber Cunha e sucesso nas redes sociais, estará em Barueri neste sábado (8) com o show de humor “Eu Não Digo é Nada”. A apresentação será às 20h30, no Centro de Eventos de Barueri, localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci.

No espetáculo, Cunha dá vida a Dona Sônia, uma mãe de família dedicada que não mede esforços para cuidar de seus filhos com muito amor, ainda que de forma firme. A personagem, que fez sucesso ao retratar com muito humor o cotidiano de uma típica matriarca brasileira, ganha os palcos para compartilhar suas experiências de vida com o público.

Interagindo diretamente com a plateia, Dona Sônia promete fazer todos rirem muito ao relatar suas vivências em um show leve e divertido, destinado a todas as idades. Para quem tem pelo menos uma Dona Sônia na família, a oportunidade é perfeita para curtir boas risadas com as histórias dessa mãe zona tão querida.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.