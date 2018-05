Dono da Dolly é preso em Cotia

O empresário Laerte Codonho, dono da Ragi Refrigerantes, empresa que fabrica os refrigerantes Dolly, foi preso na manhã desta quinta-feira, 10, em sua casa, na Granja Viana, em Cotia, pela Polícia Militar. Ele é acusado de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em um suposto esquema que teria desviado R$ 4 bilhões.

A suspeita é de que a empresa comandada por Codonho tenha demitido funcionários e os recontratado por outra companhia para fraudar o INSS. O ex-contador dele e mais um funcionários da empresa também foram levados ao DP.

Também foram apreendidos um carro de luxo, em Cotia, e dois helicópteros, em São Bernardo do Campo. A operação que resultou na prisão, pelo menos inicialmente temporária, do dono da Dolly envolve também um grupo especial do Ministério Público para combate à formação de cartel e lavagem de dinheiro (Gedec) e a Procuradoria-Geral do Estado.

Com informações do G1