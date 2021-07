Dono de bar é esfaqueado em Carapicuíba

Um homem invadiu um bar, na Marginal do CSU, em Carapicuíba, e disferiu vários golpes de faca no dono do estabelecimento. O crime aconteceu na tarde deste domingo (25).

Segundo informações do programa local “Em Foco”, o autor do crime ainda não havia sido identificado e fugiu, deixando o estabelecimento revirado e o proprietário ferido no chão. A vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Geral de Carapicuíba.

Nas redes sociais, vizinhos e pessoas que conheciam a vítima, identificada como Judival, disseram que ele é muito querido na região e ficaram inconformados com o crime.

