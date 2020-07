Dono de bar se ofende e agride rapaz com taco de sinuca em Carapicuíba

O dono de um bar agrediu um cliente com um taco de sinuca, em Carapicuíba. Ele teria se irritado com uma brincadeira feita pela vítima, que está internada em estado grave desde o ocorrido, no dia 23 de julho.

Segundo familiares, eles estavam brincando no estabelecimento e faziam piadas sobre futebol. O dono do bar teria se ofendido com uma brincadeira, ficou irritado e agrediu Carlos Henrique, de 26 anos, que teve traumatismo craniano.

Os parentes de Carlos não conseguem se conformar com o ocorrido. Segundo eles, o agressor e a vítima cresceram juntos e eram amigos. “A gente convivia com ele desde que éramos crianças. Então, para a gente foi um choque”, disse um irmão da vítima ao “Balanço Geral”, da Record TV.

Um dia após a agressão, o dono do bar chegou a abrir o estabelecimento. Ele teria prestado esclarecimentos no DP de Carapicuíba, onde o caso foi registrado, mas essa teria sido a última vez que foi visto na vizinhança.