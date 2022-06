Dono de lava-rápido destruído por incêndio em Barueri pede ajuda em vaquinha virtual

Silvio Evair de Oliveira, conhecido como Negão, teve o seu lava-rápido destruído por um incêndio, na noite da última sexta-feira (24), em Barueri. As chamas provocadas por um problema na rede elétrica destruíram também o carro de um cliente do estabelecimento, localizado no Jardim dos Camargos.

Na sexta-feira, Negão terminou o expediente de trabalho, fechou o lava rápido e foi para casa. Pouco tempo depois, vizinhos ligaram para informar que o estabelecimento estava sendo consumido por fogo.

Negão conta que todo o seu maquinário foi destruído pelas chamas, que foram contidas pelo Corpo de Bombeiros. “Perdi tudo”, conta o dono do lava-rápido, que decidiu criar uma vaquinha virtual para conseguir reconstruir o seu estabelecimento e pagar também o veículo do cliente.

Quem quiser abraçar a causa e ajudar Silvio, basta acessar o link da Vakinha e doar.

Ele afirma que precisa de R$ 40 mil para arcar com o prejuízo e voltar a trabalhar. Até o momento, foram arrecadados pouco mais de R$ 3 mil. “Muito grato a todos que puderem ajudar. Que Deus abençoe”, finaliza.