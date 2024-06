Dono do hit ‘Caneta Azul’, Manoel Gomes anuncia que será pai: “Meu sonho”

Dono do hit ‘Caneta Azul’, Manoel Gomes anuncia que será pai: “Meu...

Aos 54 anos, Manoel Gomes, que ficou conhecido pelo hit “Caneta Azul”, revelou que a namorada está esperando um filho dele. A novidade foi divulgada nas redes sociais do morador de Alphaville.

“Vou ser papai, meu povo”, afirmou Manoel. Diva Gomes, de 41 anos, é a mãe do bebê que está a caminho e tem outros dois filhos, de 18 e 25 anos. “Canetinha azul vai crescer”, brincou ele.

Manoel e Diva estão juntos desde novembro, mesma época em que ele mudou-se para uma mansão no reduto de ricos e famosos situado entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Nos Stories, o influenciador digital compartilhou com os 8,7 milhões de seguidores que foi às compras com a namorada, e não escondeu a emoção e alegria com a gravidez. O casal comprou roupinhas de bebê.