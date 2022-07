Donos de bares e restaurantes de Barueri podem fazer consultoria gratuita com Sebrae-SP

Donos de bares e restaurantes de Barueri podem fazer consultoria gratuita com...

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri, em parceria com o Sebrae-SP, acaba de abrir as inscrições para o “Projeto de Negócios de Alimentação – Bares e Restaurantes”, que oferece consultoria gratuita aos empreendedores do setor.

publicidade

A iniciativa faz parte do Programa de Desenvolvimento Local (PDL), que tem objetivo de promover aos empreendedores capacitação para ajudá-los a deslanchar negócios locais.

A consultoria “Cardápio de sucesso” terá sete encontros, que começam no dia 25 de julho e seguem até 16 de agosto. Os temas abordados são: finanças – indicadores e controles financeiros; como tirar fotos para redes sociais; prevenção de perdas e desperdícios de alimentos (Inova Senac), Instagram para aumentar a visibilidade de sua empresa; como aparecer na busca local da internet; plano estratégico de vendas; dentre outros.

publicidade

A consultoria “Cardápio de sucesso” é 100% on-line e para participar o empreendedor precisa estar com a empresa formalizada, com CNPJ. A inscrição deve ser feita de forma digital, por meio deste formulário.

A programação também prevê consultorias individuais sobre gestão financeira para aumento do faturamento. Essa fase é exclusiva para quem realizar 75% de participação no programa.

publicidade

As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4161-7777.