Donos de bares e restaurantes de Osasco pedem mais segurança

O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região (Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) protocolou ofício na Prefeitura de Osasco, destinado ao secretário de Segurança e Controle Urbano de Osasco, José Virgolino de Oliveira, solicitando mais proteção aos empresários do setor na cidade.

publicidade

A iniciativa foi tomada após o proprietário de uma padaria ser baleado durante um assalto, na Vila Yolanda, na última segunda-feira (17). “É nítido o aumento do número de empresários que procuram o SinHoRes para relatar a insegurança que sentem em relação a este tipo de crime. São necessárias ações por parte das autoridades municipais competentes que proporcionem segurança ao setor”, afirmou o presidente do sindicato empresarial, Edson Pinto.

No ofício, o SinHoRes Osasco pede também rigor nas investigações do caso e se coloca à disposição para atuar com a Secretaria de Segurança em políticas públicas na área.

publicidade