Doria acompanha vacinação contra a covid-19 em idosos em Carapicuíba

O governador João Doria (PSDB) veio à Carapicuíba nesta terça-feira (26), para acompanhar a vacinação contra a covid-19 nos idosos que vivem no Lar Basílio, localizado na Vila Clara.

“A Sra. Julieta, de 93 anos, faz parte do grupo de idosos que recebeu a vacina do Butantan”, declarou Doria nas redes sociais. “Agendas como essa nos enchem de emoção e fazem valer nosso esforço para imunizar os brasileiros”, completou.

