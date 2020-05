Doria prolonga quarentena até o dia 31

O governador João Doria anunciou, nesta sexta-feira (8), que não haverá relaxamento da quarentena no estado a partir de segunda-feira (11), como foi cogitado. A quarentena foi prolongada até o dia 31.

“Estamos atravessando o pior momento dessa pandemia. Só não reconhece aqueles que estão cegos pelo ódio ou pela ambição pessoal”, declarou, em coletiva de imprensa.

Doria declarou que houve uma alta de 770% nos casos do novo coronavírus na região metropolitana no mês de abril, e mais de 3.000% no interior e litoral. “Nenhum país do mundo conseguiu relaxar as medidas de isolamento social com a curva de contaminação em alta”, afirmou o governador. “O número de casos aumentou dramaticamente”.

Publicidade

Ele voltou a fazer um apelo para que as pessoas sigam o isolamento social. “Nossa decisão de prolongar a quarentena é a decisão pela vida”.

Até o momento, o estado de São Paulo confirmou mais de 40 mil casos de coronavírus e 3,4 mil mortes foram registradas pela doença.