Dória assume que irá disputar o governo de São Paulo

O atual prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, confirmou nesta segunda-feira, 12, que pretende renunciar o cargo para disputar o governo do Estado pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em um ato político na capital.

O prefeito vai participar, no próximo domingo, da prévia para definir o candidato do partido. Além de Doria, estão na disputa o suplente de senador José Aníbal, o cientista político Luiz Felipe d’Ávila e o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro.

Após seu discurso, Dória foi questionado por jornalistas se o seu projeto conta com o aval do governador Geraldo Alckmin. “Não é preciso aval do governador. É preciso aval do PSDB. O governador respeita a decisão partidária”, afirmou.

O atual prefeito ainda disse não ter medo das prévias. “Não tenho medo de prévias, não tenho medo do debate. Ao contrário. Agora, o maior debate é com o povo brasileiro, com o povo desta cidade e do estado”, declarou.

Se vencer a disputa interna, Dória será o candidato do partido a deixar o mandato de prefeito para se lançar como Governador. Em 2006, o ex-governador José serra havia feito o mesmo caminho e se consolidou como Governador de São Paulo.