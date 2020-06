Doria desmente fake news sobre acordo prévio para vacina contra covid-19

O governo do estado desmentiu, nesta terça-feira (16), mensagens que relacionam o acordo para a produção da vacina contra o novo coronavírus com a viagem oficial da comitiva paulista à China em 2019.

O governo caracterizou as “fake news” que circulam na internet como mensagens que “distorcem informações” sobre dois assuntos distintos. “É falso que Governo de SP fechou contrato com farmacêutica chinesa em 2019 para vacina contra coronavírus”, diz o comunicado publicado nas redes sociais.

De acordo com o governo, a comitiva paulista esteve na China em agosto do ano passado para uma “missão oficial”, que não está relacionada ao acordo firmado para a produção da vacina contra a Covid-19, que foi fechado com o Instituto Butantan e a farmacêutica Sinovac Biotech somente em 10 de junho.

O governo alega ainda que o vírus foi identificado na China em dezembro, quatro meses depois da viagem oficial, o que indica que não existe relação entre os assuntos.