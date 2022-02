Doria vem a Itapevi para inaugurar Etec nesta quinta-feira (17)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), estará em Itapevi, a partir das 13h de quinta-feira (17), para a inauguração da primeira Escola Técnica (Etec) na cidade. Equipamento está localizado na rua Fratini, 14, na Vila Santa Flora.

Assim como as demais Etecs, a unidade de Itapevi terá gestão do Centro Paula Souza, que cuida dos trâmites administrativos, como processo seletivo, contratação de professores e outras ações de planejamento acadêmico.

“A instalação da Escola Técnica é um marco histórico para a nossa cidade. Vamos oferecer um leque de oportunidades de qualificação educacional e profissional para a nossa juventude”, declara o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos).

Em Itapevi são oferecidos, inicialmente, os cursos técnicos de Administração (40 vagas) e de Logística (40 vagas), ambos no período noturno (noite – das 18h50 às 22h40). No período matutino (manhã – das 7h30 às 12h50), para o Ensino Médio com Técnico em Administração (40 vagas). Ao todo são 120 vagas. Posteriormente, há previsão de implantar novas turmas dos seguintes cursos técnicos: Comércio, Edificações e Farmácia.

Investimento de 16,8 milhões

A Prefeitura de Itapevi iniciou a construção do equipamento, que ocupa uma área de 13 mil m², em outubro de 2019. O investimento é de R$ 16,8 milhões, com recursos do Estado e execução das obras pela Prefeitura.

A Etec de Itapevi conta com três blocos. O principal tem três pavimentos e abriga a área administrativa e pedagógica, com 12 salas de aulas, laboratórios de informática, de ciências, biblioteca, sala multiuso, salas de reunião de coordenadores, professores, diretoria e secretaria, entre outras.

O segundo bloco é composto por quadra poliesportiva coberta, arquibancada e vestiários e outras edificações complementares, como lixeira, abrigo de gás, portaria, etc. O terceiro bloco é de convivência, com pátio, refeitório, cozinha, cantina, grêmio, anfiteatro e salas de palestras, de apoio e banheiros para pessoas com deficiência.

