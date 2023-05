Dose bivalente contra a covid-19 está disponível em Barueri para pessoas a partir de 18 anos

A Secretaria de Saúde de Barueri deu início nesta semana à aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 para quem tem 18 anos ou mais. A vacinação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Para tomar a bivalente, a pessoa precisa ter sido imunizada com duas doses de vacinas monovalentes no esquema primário ou reforço, além de manter o intervalo de pelo menos quatro meses em relação à última dose tomada. Quem estiver com alguma dose em atraso, basta procurar uma das unidades de saúde e atualizar a carteira vacinal.

A dose bivalente é uma atualização que protege contra a cepa original do coronavírus (SARS-Cov-2) e as subvariantes da Ômicron (BA.1 e BA.2).

