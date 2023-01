Drag queens de Osasco são destaque em campanha do Burger King

Artistas osasquenses participam da nova campanha do Burger King. Num clima super descontraído e com muito humor, as drag queens Tiffany, Dafny Delano, Drag Latiffa e Nicole Diaz estrelam a campanha “Quem é você na família BK?”.

No YouTube, o vídeo já tem mais de 1,2 milhões de visualizações. A campanha também tem sido veiculada na TV aberta e em horário nobre.

Tiffany comemora o sucesso do comercial e o prestígio que tem recebido do público: “Tem sido uma delícia tudo o que estamos recebendo, como vídeos, áudios, mensagens e o mais importante, muito carinho das pessoas que curtem o nosso trabalho!”.

No Instagram, Tiffany compartilhou com seus amigos, fãs e seguidores parte dos bastidores das gravações. “É uma estrutura enorme, muitas pessoas envolvidas, várias câmeras, microfones, equipamentos e uma galera muito gente boa! Amei a experiência!”, afirma a moradora de Osasco.

Assista ao vídeo: