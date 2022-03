Drama da Paixão de Cristo em Itapevi será nos dias 15 e 16 de abril com entrada gratuita

A Prefeitura de Itapevi promove, nos dias 15 e 16 de abril, às 19h, o espetáculo Paixão de Cristo – Os Mistérios da Fé. O evento acontece no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Centro). Com duas apresentações gratuitas de cerca de 2h20 cada, os interessados deverão comparecer com 30 minutos de antecedência para garantir os lugares.

A expectativa é de que nos dias de evento, aproximadamente 5 mil pessoas assistam ao espetáculo, 2,5 mil na sexta-feira (15) e mais 2,5 mil no sábado (16). Os organizadores seguirão os protocolos do uso de álcool em gel e a máscara de forma facultativa.

Em 2020 e 2021 o espetáculo não foi realizado devido à pandemia da covid-19. Neste ano, atração aborda a última ceia de Cristo, a revelação dos mistérios da santa ceia, buscando uma reflexão sobre quem é e onde está Deus, os processos pelo qual passa o homem e a busca pelas virtudes e pela bondade humana.

O espetáculo da Paixão de Cristo faz parte do calendário oficial de eventos de Itapevi, acontece sob a responsabilidade da Escola Livre de Teatro e Circo, da Secretaria de Cultura e Juventude e conta com o apoio de todas as secretarias e departamentos da Prefeitura.

Atuarão no espetáculo 60 atores da Escola Municipal Livre de Teatro e Circo, 20 colaboradores das comunidades locais, 60 bailarinos e 40 músicos. No local será construída uma cidade cenográfica, que reconstituirá a história de Jesus de Nazaré.

Serviço

Espetáculo da Paixão de Cristo – Os Mistérios da Fé em Itapevi //

Quando: Dias 15 e 16 de abril //

Onde: Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Centro //

Entrada Gratuita