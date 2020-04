“Drama da Paixão” de Santana de Parnaíba do ano passado será reprisado na internet

A encenação da Paixão de Cristo de Santana de Parnaíba do ano passado será exibida na internet na próxima sexta-feira e sábado (11). O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, Elvis Cezar, em vídeo divulgado nas redes sociais.

“Infelizmente, neste ano, não teremos a “Paixão de Cristo” ao vivo, mas reprisaremos o drama do ano passado em nossas mídias sociais. Vamos experimentar novamente a sensação magnífica desse grande espetáculo”, afirmou o prefeito.

O tradicional “Drama da Paixão” de Santana de Parnaíba é o segundo maior espetáculo do país e reúne mais de 20 mil espectadores em cada edição. Este ano, devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), o espetáculo teve de ser cancelado, assim como demais eventos, para evitar a aglomeração de pessoas e a disseminação do vírus.

Publicidade

A dramatização é organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba. No ano passado, o espetáculo que narra a história de Jesus contou com a participação 400 pessoas, entre atores e figurantes e foi realizada na Barragem Edgard de Souza, espaço com mais de 15 mil metros quadrados de área cenográfica.

…

Leia também: