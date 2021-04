“Drama da Paixão” de Santana de Parnaíba ganha versão especial online nesta sexta (2)

Um dos maiores espetáculos do Brasil, o “Drama da Paixão” de Santana de Parnaíba, ganhará uma versão especial online nesta Sexta-Feira Santa (2). A encenação será transmitida às 20h, na página da Prefeitura no Facebook e no canal no YouTube, e será reprisada no sábado (3), também às 20h.

Assim como no ano passado, a tradicional encenação da história de Jesus Cristo não poderá ser realizada presencialmente devido à pandemia de covid-19. Em 2020, com o cancelamento da 25ª edição do evento, o público pode acompanhar a reprise do espetáculo de 2019. Já neste ano, a Secretaria de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba preparou uma edição especial.

Nas edições anteriores, o “Drama da Paixão” reuniu 400 atores e figurantes e um público de 20 mil pessoas, vindas de cidades vizinhas, de outras regiões e até de outros estados. A Barragem Edgar de Souza, com mais de 15 mil metros quadrados, era o palco escolhido para a realização do evento.

“Nessa semana, o morro da barragem Edgard de Souza estará vazio, mas sei que lá estarão todas as nossa energias, sentimentos, histórias e lembranças que atingirão a todos que estiverem conectados conosco. Quando tudo isso passar, reiniciaremos essa história, mas para diminuir a saudade, a Prefeitura exibirá uma edição especial do belíssimo espetáculo”, declarou Edimilson Andrade, que dirige o espetáculo de Santana de Parnaíba há 25 anos.

“Nesses anos todos, centenas de milhares de pessoas assistiram a esse espetáculo. São muitos os depoimentos de vidas que foram tocadas por ele. Sou imensamente grato a todos que sempre colaboraram e participaram. Meu agradecimento também à Prefeitura de Santana de Parnaíba”, finalizou o diretor.

