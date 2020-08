Drive-in em Alphaville será palco de show acústico de Thaeme e Thiago e João Bosco & Vinícius

As duplas sertanejas Thaeme e Thiago e João Bosco & Vinícius farão um show acústico no formato drive-in, em Alphaville, Barueri, no dia 6 de setembro, a partir das 20h. Na apresentação inédita, os artistas prometem relembrar os maiores sucessos de suas carreiras.

“Estamos muito ansiosos, porque a gente não vê a hora de poder estar no palco cantando para o nosso público. Serão, no mínimo, duas horas e meia de show. Não poderemos fazer uma live show muito longa, em respeito às pessoas que estarão dentro dos carros”, adianta Thaeme.

O drive-in fica na Alameda Tocantins, 234, em Alphaville Industrial. Os ingressos custam entre R$ 160 e R$ 250 mais taxas por carro (com até quatro pessoas) e poderão ser adquiridos no Ticket 360.

Os cantores consideram o formato drive-in importante para que os artistas e suas equipes possam voltar a realizar eventos, com segurança. “Os profissionais de evento estão passando muita necessidade, então, que bom que está sendo possível trabalhar dessa forma e propiciar emprego para essas pessoas”, afirma Thaeme.

“Com esses eventos, as pessoas começam a ter a possibilidade também de sair um pouco de casa para esquecer os problemas e desestressar um pouco, mas com toda segurança. Torcemos para que isso tudo passe logo e que em breve a gente volte a fazer shows com bastante aglomeração e aquele calor humano”, diz Thiago.

O show também será transmitido no canal de Thaeme e Thiago no YouTube. O repertório tem sido definido entre os quatro artistas, que prometem trazer muitas canções. “Cada dupla irá cantar seus grandes sucessos, mas estamos escolhendo também músicas para cantarmos juntos. Será um show bem diferente e muito animado”, conclui o sertanejo.

Serviço

Acústico Drive-In Thaeme e Thiago e João Bosco & Vinícius

Data: Domingo 06/09, a partir das 20h

Local: Alameda Tocantins 234, Alphaville Industrial – Barueri

Mais informações: Transamérica Drive-In