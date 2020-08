Drive thru: Carapicuíba vai fazer teste de covid-19 em idosos

A partir de quarta-feira (19), a Prefeitura de Carapicuíba vai realizar testes de covid-19 em idosos a partir de 60 anos, por meio do sistema drive thru. Para fazer o exame, será necessário baixar o aplicativo Dados do Bem.

O ponto de coleta de teste será instalado no Parque dos Paturis, com entrada pelo Portão D. Só poderá fazer o teste, pessoas com mais de 60 anos, que estiverem cadastradas no aplicativo Dados do Bem e que retirarem senha no parque.

É necessário comparecer portando RG, comprovante de residência e o cartão do SUS. As senhas serão limitadas e distribuídas de segunda a sexta-feira, a partir das 8h.

Por meio do aplicativo Dados do Bem, a Prefeitura de Carapicuíba já testou realizou mais de 30 mil testes de covid-19. Recentemente, motoristas, cobradores e fiscais que trabalham no transporte coletivo das empresas de ônibus municipais foram testados.