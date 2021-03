Drive-Thru da vacinação contra a covid-19 vai até domingo em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), e o secretário municipal de Saúde, Fernando Machado, decidiram ampliar a realização do Drive-Thru de vacinação contra a covid-19 no estacionamento da Prefeitura.

O Drive-Thru, que teve início nesta quinta-feira (18), para imunizar idosos com 73 anos completos ou mais, terá continuidade até domingo.

Idosos com 72 anos completos ou mais serão imunizados nesta sexta (19), das 16h às 19h; no sábado, das 10h às 16h; e no domingo, das 10h às 16h.

Para ser imunizado no Drive-Thru, é necessário fazer o agendamento na Central 156, cadastro no site vacinaja.sp.gov.br e apresentar, no momento da vacinação, um documento com foto e comprovante de endereço.

As vacinas para esses públicos 73 anos + e 72 anos + também estão disponíveis nas 34 Unidades Básicas de Saúde e nos dois Centros de Atenção ao Idoso (Presidente Altino e Km 18), de segunda a sexta, das 10h às 16h.

A realização dos drive-thru, alinhado à vacinação nas UBS e CAIs, é possível porque o município recebeu mais um lote de vacinas. “Devido à eficácia evidenciada após o início da vacinação (diminuição na taxa de óbitos e taxa de internação dos pacientes vacinados), Osasco decidiu intensificar a vacinação dos pacientes prioritários”, afirma o prefeito Rogério Lins.

Calendário do Drive-Thru da vacinação contra a covid-19 em Osasco:

Sexta-feira (19/3) / 16h às 19h / 72 anos completos ou mais

Sábado (20/3) / 10h às 16h / 72 anos completos ou mais

Domingo (21/3) / 10h às 16h / 72 anos completos ou mais