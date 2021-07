Drive Thru Julino: arraiá no carro terá canjica, maçã do amor e caldos em Santana de Parnaíba

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizará mais uma edição do “Drive Thru Julino”. O evento acontecerá no dia 17, das 17h às 20h, no Bolsão de Estacionamento.

O público poderá se deliciar com diversas opções de comidas típicas de quermesse, como maçã do amor, pé de moleque, cachorro-quente, cuscuz, caldos, curau, pipoca, bolo de milho, canjica, paçoca e vinho quente.

Para adquirir os produtos, basta comprar o voucher de R$ 40 no Fundo Social de Solidariedade, localizado na Praça Monte Castelo, 4, Centro de Santana de Parnaíba. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 49622-7500.

