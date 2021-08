Drive-thru para jovens de 18 anos ou mais vacina 3,3 mil no fim de semana em Osasco

O drive thru da vacinação contra a covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais aplicou a primeira dose do imunizante em 3.376 osasquenses neste fim de semana, dias 14 e 15 de agosto. Foram aplicadas 1.720 doses no sábado e 1.656 mil no domingo, no estacionamento da Prefeitura de Osasco.

“Fico mais aliviada, porém ainda com expectativa para a próxima dose”, afirmou a moradora do Jardim Veloso Caroline Nere de Souza, de 22 anos, uma das vacinadas no fim de semana.

Osasco iniciou a aplicação da 1ª dose para os 18 anos ou mais na última segunda-feira (9), nos dois Mega Pontos de Vacinação, montados no Geodésico (Avenida Eucalipto, 281 – Cidade das Flores) e no SESI (Rua Calixto Barbieri, 83 – IAPI). Só nesses dois pontos, entre 9 e 13/8, 20 mil pessoas foram vacinadas.

“Estamos trabalhando intensamente para proteger e vacinar a nossa população. E vacina boa, é vacina no braço”, disse o prefeito Rogério Lins no sábado, quando esteve no drive-thru.

Calendário de vacinação

O município também segue com o calendário de vacinação de 1ª e 2ª doses nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e CAIs (Centros de Atenção ao Idoso), de segunda a sexta-feira.

Vale salientar que para receber o imunizante nesses locais até as 13h, o munícipe precisa fazer o agendamento na Central 156 (3651-7080) ou pelo App 156 Osasco. Após esse horário não há necessidade de agendamento, pois as unidades de saúde fazem a distribuição de senhas.

Confira o calendário de vacinação contra a covid-19 das UBSs e CAIs de Osasco, de 16 a 20/8:

– 16/8: 24 anos+

– 17/8: 23 anos+

– 18/8: 22 anos+

– 19/8: 21 anos+

– 20/8: 20 anos+

A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o recebimento de mais doses das vacinas, enviada pelo Ministério da Saúde e o governo do Estado, para incluir faixas etárias abaixo dos 18 anos no cronograma de imunização.