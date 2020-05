Drive thru solidário de Cotia arrecada mais de 8 toneladas de alimentos e produtos de higiene

Mais de 8 toneladas de alimentos e produtos de higiene foram arrecadados no “Drive Thru Solidário”, realizado na última sexta-feira (8), pela Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação.

O pit stop foi montado em frente à Prefeitura do município e recebeu muitas pessoas, das 9h às 15h, que deixaram suas doações sem descer do veículo. Os itens arrecadados são destinados ao programa ‘Cotia Solidária’, do Fundo Social e da Secretaria de Desenvolvimento Social, que atende famílias carentes durante a pandemia de covid-19.

“Foram arrecadados 8.600 quilos de itens, entre alimentos, material de limpeza e de higiene pessoal. Estamos muito felizes com a participação de todos. Além da doação da população em geral, tivemos doações feitas pelos próprios departamentos da Educação, uma grande corrente social e solidária. Obrigado em nome de todas as famílias que serão atendidas”, disse Luciano Corrêa, Secretário de Educação da cidade.

O programa Cotia Solidária continua arrecadando alimentos, materiais de higiene pessoal, de limpeza, máscaras, luvas, entre outros. A ação vai continuar durante o período de pandemia.

Quem quiser colaborar pode entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone (11) 9 4351-5277, número de telefone exclusivo para quem quer fazer doações.