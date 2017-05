Drogaria São Paulo seleciona profissionais em Osasco, Carapicuíba e Cotia

A Drogaria São Paulo está com três vagas abertas para o Centro de Distribuição da rede em Osasco, no Jardim Santa Maria. As oportunidades são para pintor e técnico de manutenção.

A empresa pede o Ensino Fundamental completo, experiência mínima de 1 ano nas funções e disponibilidade de horário de segunda à sábado, de manhã ou a tarde.

Para o cargo de Técnico de Manutenção a empresa solicita curso técnico em mecânica ou eletrônica, além dos certificados NR 35 e NR 10.

As inscrições podem ser efetuadas até quarta-feira, 10, via e-mail: [email protected] .

FICHA TÉCNICA

Vagas abertas: 1 vaga Pintor; 2 Vagas Técnico de Manutenção.

Endereço CD Osasco: Av. Victor Civita, 800 Jd, Santa Maria Osasco (Raposo Tavares, 800 KM 20)

Início imediato

Exigências:

Pintor: Ensino Fundamental completo

Técnico de Manutenção: Curso Técnico em Mecânica ou Eletrônica. Cursos de: NR 35 e NR 10.

Experiência mínima de 1 ano ambas as vagas

Disponibilidade:

Segunda a sábado, disponibilidade de horário para manhã ou tarde.