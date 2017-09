Duas crianças são baleadas em tiroteio em Osasco

Uma troca de tiros entre policiais e um assaltante na região do Jardim Roberto, em Osasco, terminou com duas crianças baleadas na tarde desta segunda-feira, 25.

Publicidade

As vítimas são um menino de seis anos, que levou um tiro de raspão no tornozelo e já foi liberado do hospital, e uma menina de dez anos, que foi atingida no joelho e deve passar por cirurgia no Hospital Municipal Antonio Giglio.

O tiroteio ocorreu em meio a uma perseguição policial que começou na Rua Francisco Sebastião Pestana. Segundo a polícia, na fuga, o bandido pulou para dentro de uma casa, já atirando.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os disparos que atingiram as crianças partiram da arma do criminoso.

A SSP informou ainda que o criminoso acabou preso. A arma que estava com ele foi apreendida e encaminhada para perícia.