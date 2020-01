Duas escolas estaduais de Osasco terão período integral

O governador do Estado, João Doria, anunciou que Osasco será uma das cidades beneficiadas pelo Programa de Ensino Integral (PEI). As duas unidades selecionadas para iniciar o programa são a EE “Professora Alice Velho Teixeira”, de Presidente Altino, e a EE “Francisca Lisboa Peralta”, no Jardim Elvira. O PEI estará presente em 664 escolas, com investimento de aproximadamente R$ 321 milhões.

De acordo com o governo do estado, as escolas incluídas no PEI têm jornada de estudos de até nove horas e meia (na rede regular, a jornada é de 5h15), programas que oferecem aos alunos a possibilidade de cursar o Ensino Técnico aliado ao Ensino Médio, além de cursos de idiomas.

Municipais

Em Osasco há unidades do município com o mesmo modelo: Emef “Professora Cecília Corrêa Castelani”, no Jardim Califórnia, e a Emef “José Veríssimo de Matos”, no Jardim Roberto.

Publicidade

Em 2020, o sistema também funcionará na CEMEIEF (Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) “Olinda Moreira Lemes da Cunha”, no Munhoz Júnior, que também mudará para Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental), atendendo crianças do 1º ao 5º ano, das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Nas escolas municipais de ensino integral de Osasco, os alunos participam de 13 oficinas: matemática, inglês, capoeira, judô, interação digital, jogos cooperativos, jogos de tabuleiro, teatro, música, dança e esportes (futebol e futsal), realizadas no contraturno escolar.

O prefeito Rogério Lins destaca que a mudança para período integral é importante, pois ajuda no desenvolvimento dos alunos. “Vemos mudanças fantásticas com a ampliação da permanência na escola”, disse.