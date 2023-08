Duas faixas da Castello Branco serão interditadas à noite em Osasco para obras do novo acesso

Para dar andamento às obras de construção da ponte de acesso à Osasco, a CCR ViaOeste vai interditar um trecho da rodovia Castello Branco a partir desta terça-feira (22).

As faixas 1 e 2, na pista expressa no sentido leste, na altura do km 15+800, serão fechadas para dar início a montagem das partes integrantes dos carros de avanço das aduelas do apoio.

A operação será realizada até o dia 30 de agosto, de segunda-feira a sexta-feira, das 21h às 5h. No sábado (26), terá início às 21h e se estenderá até às 5h de segunda-feira (28).

Para orientar os motoristas que utilizam o trecho, a Concessionária implantará toda a sinalização necessária para que os motoristas trafegarem com segurança durante a execução das obras.