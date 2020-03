1ª morte por coronavírus é confirmada em São Paulo e 4 são investigadas

Nesta terça-feira (17), foi confirmada a primeira morte em decorrência do novo coronavírus (covid-19) no estado de São Paulo, a primeira no país.

A vítima é um homem de 62 anos, que morreu em São Paulo vítima da doença. Ele tinha diabetes e hipertensão.

“Este óbito e, outros virão, não devem causar pânico na população”, disse o médico David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus.

Outras quatro mortes com suspeita de serem relacionadas à doença são investigadas, segundo o governo do estado.

ERRATA:

Diferentemente do que informou o Visão Oeste pela manhã, com base em informações da rádio Bandeirantes, não foi confirmada a segunda morte em decorrência do coronavírus no estado. A matéria foi corrigida às 13h50, de 17/03.