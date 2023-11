Duas pessoas morrem a tiros e três ficam feridas em frente a bar de Carapicuíba

Duas pessoas foram mortas e três ficaram feridas a tiros, em Carapicuíba. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (3), na frente de um bar, na avenida Miriam, região central da cidade.

Os criminosos estavam em um carro na cor branca, se aproximaram do estabelecimento e ao menos dois suspeitos desceram do veículo já atirando na direção das pessoas que estavam na frente do bar. Eles fugiram após o crime.

Duas vítimas, de 37 e 40 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. As outras três pessoas atingidas pelos disparos foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral de Carapicuíba.

A principal linha de investigação aponta para uma possível execução, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese. O caso foi registrado no 1º DP de Carapicuíba, onde as investigações continuam. Ninguém foi identificado ou preso até o momento.