Duas pistas são liberadas na Castello após diálogo entre Tropa de Choque e manifestantes

Manifestantes que estão na rodovia Castello Branco, altura do quilômetro 26, em Barueri, disseram que vão liberar duas pistas para a circulação de veículos. A afirmação veio após diálogo com a Tropa de Choque da Polícia Militar, que está no local na noite desta terça-feira (1º) para garantir a desobstrução das vias.

O “Brasil Urgente”, da Band, mostrou a negociação entre a polícia e os manifestantes. “Nós vamos liberar duas vias. Não estamos aqui querendo enfrentar a polícia”, disse um deles à imprensa.

“A Polícia Militar vai tentar resolver da melhor forma possível. Eles estão no direito deles de se manifestar e as outras pessoas têm o direito de ir e vir, então vamos tentar liberar mais uma faixa agora. Depois, vamos liberando aos poucos”, afirmou um dos policiais.

O movimento que causou o bloqueio das vias começou na noite de ontem, quando caminhoneiros e grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) tomaram a rodovia. Hoje pela manhã, os dois sentidos da Castello foram bloqueados.

“Manifestações pacíficas são bem-vindas”

Em breve discurso feito na tarde desta terça-feira (1º), o presidente Jair Bolsonaro citou os movimentos que estão ocorrendo em rodovias de todo o país desde segunda.

“Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas são sem bem-vindas, mas não podem ser as da esquerda, como cercamento de ir e vir”, declarou o presidente.

Na ocasião, ele agradeceu aos eleitores que o escolheram nas urnas. Bolsonaro não conseguiu se reeleger para o segundo mandato como presidente da República.