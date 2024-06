Duas UBSs de Osasco passarão a contar com Pronto Atendimento 24 horas

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Emília Cosme Cerqueira (Munhoz Júnior 2) e Maria Girade Cury (Novo Osasco) passarão a funcionar também como Pronto Atendimento (PA) 24 horas. De acordo com o anúncio da Prefeitura de Osasco, durante a semana, ao longo do dia, as unidades atenderão como UBS convencional e, das 19h às 7h da manhã seguinte, prestarão serviços como PA. Nos finais de semana e feriados, ambas funcionarão 24 horas exclusivamente como Pronto Atendimento.

As obras de reforma e adequações necessárias para aumentar a capacidade de atendimento nas duas unidades já estão em andamento desde o último dia 3 de junho. Paralelamente, a administração municipal também promove melhorias na UBS Vasco da Rocha Leão (Jardim Veloso), que continuará operando apenas como UBS, conforme informações da Secretaria de Saúde.

Durante o período de obras, os pacientes atendidos na UBS Munhoz Júnior 2 poderão buscar atendimento nas UBSs Raimunda Cavalcante de Souza (Munhoz 1), Silvio João Luiz de Lucia (Helena Maria) ou Francisca de Lima Lira (Portal D’Oeste). Já os usuários da UBS do Novo Osasco serão direcionados para as unidades Irmã Águeda Maria Jaime (Olaria do Nino) ou Laurinda Rodolfo Rubo (Jardim D’Abril). Os pacientes do Veloso poderão recorrer às UBSs Guilhermina de Nóbrega Abreu (Metalúrgicos), Maria Pia de Oliveira (Santo Antônio), Maria do Socorro Bezerra Patrício (Parque Palmares) ou Getulino José Dias (Jardim Padroeira).

Além das reformas citadas, as UBSs do Piratininga, Ayrosa 2 e a reconstrução da unidade do Jardim Baronesa, todas localizadas na zona Norte do município, também estão incluídas no plano de melhorias da Secretaria de Saúde.