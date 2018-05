Dudu Camargo surta ao saber salário de Marcão do Povo

Dudu Camargo anda bem irritado nos bastidores do SBT, emissora sediada em Osasco. A revolta começou quando ele descobriu que Marcão do Povo, com quem apresenta o “Primeiro Impacto”, ganha mais que o “queridinho de Silvio Santos”, de acordo com o colunista Ricardo Feltrin.

O salário de Marcão seria R$ 40 mil mensais e o de Dudu, R$ 30 mil. O jovem teria argumentado com a direção do canal que os dois estão no comando da mesma atração e os salários deveriam ser iguais.

Nos bastidores, Dudu e Marcão têm uma rixa há tempos, a ponto de se ignorarem nos corredores e evitarem os mesmos ambientes.